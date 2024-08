Parlement de la CEDEAO : Guy Marius reçoit un soutien de taille

Le parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’avait jamais été autant animé lors de ses sessions. Ce retour au premier plan médiatique est l’œuvre de l’activiste Guy Marius Sagna. Le député sénégalais s’est rendu dans l’hémicycle régional à Abuja en emportant avec lui son franc-parler légendaire. Mais, ses interventions ont eu aussi le don d’agacer plusieurs de ses collègues parlementaires créant ainsi des scènes de tensions qui ont fait réagir sur la toile.

Dans une déclaration de soutien publiée ce 29 juillet, Guy Marius Sagna a reçu l’appui de plusieurs acteurs de la vie sociale, culturelle et politique du Sénégal. Dans ce document signé par plus de 80 personnes, les députés qui ont exprimé leur indignation face aux propos du parlementaire sénégalais à l’égard de chefs d’Etat de la sous-région sont qualifiés de « laudateurs de leurs présidents ».

Toujours selon la note, ces députés sont accusés de vouloir transformer le « Parlement en une simple chambre d’enregistrement » et même en un instrument de soutien aux chefs d’État de la CEDEAO ». Cette accusation est illustrée par un passage de la Déclaration du bureau du parlement, que le communiqué cite : « Notre statut de Parlement communautaire ne nous dispense pas de l’obligation de respect et de courtoisie envers nos chefs d’État et de gouvernement ».

La note évoque que les membres du bureau semblent vouloir « étouffer tout débat sur la responsabilité des dirigeants de la CEDEAO » concernant la situation économique et sociale de leurs pays, préférant un Parlement « de laudateurs des dirigeants » plutôt qu’une institution au service des peuples.

En réaction aux attaques contre Guy Marius Sagna, les signataires du communiqué expriment leur soutien. Ils « condamnent fermement les tentatives d’agression contre sa personne », « rejettent les critiques infondées des membres du bureau du Parlement », et « applaudissent et soutiennent sa posture de député du peuple ». Enfin, ils l’encouragent à « continuer à défendre les intérêts des populations de la Communauté ».