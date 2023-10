Parcelles-Assainies : Le film de l’arrestation du faux policier armé qui squattait les bars

M. Faye a outrepassé ses fonctions d’agent de protection rapprochée. L’homme âgé de 34 ans se faisait passer pour un policier et faisait le tour des bars des Parcelles-Assainies et de Nord-Foire.

Le faussaire a fini par tomber dans la nasse des limiers du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles-Assainies. Tout est parti lorsque le commissaire Khouma a été informé qu’un individu armé d’un pistolet, de menottes apparentes et d’un brassard de la police semait la quiétude dans le secteur.

À cet effet, les policiers ont mis un dispositif de surveillance le 13 octobre dernier, entre 19 h et 20 h. Le faux policier sur sa moto a été intercepté selon des sources de Seneweb. M. Faye était détenteur d’un pistolet automatique de 9 mm, six munitions, une paire de menottes et un brassard de la police.

Interrogé sur procès-verbal, le faux policier a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs. Il sera confondu par des témoins. Des gérants de bar ont confié que M. Faye effectuait fréquemment des descentes dans leurs lieux de travail en se présentant comme un agent de la brigade de recherches […].

Il ressort de l’enquête que le faussaire n’a pas d’autorisation de port d’arme, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Au terme de l’enquête, le faux policier a été déféré ce lundi matin au tribunal pour détention d’une arme à feu sans autorisation et usurpation de la fonction de policier.