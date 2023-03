Pape Malick Ndour : « Il faut reconnaitre que le chômage est encore là… »

« Je constate effectivement, avec tout le monde que le chômage est là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont encore à la recherche d’emploi. Dans mon quartier, partout là où je passe, je rencontre des chômeurs », a reconnu le ministre de la jeunesse, Monsieur Pape Malick Ndour.

Par contre, il invite les Sénégalais, surtout les nihilistes de reconnaître que beaucoup d’efforts sont consentis par le gouvernement dans ce sens. « Et de cette même manière je vois beaucoup de jeunes qui ont du boulot, d’autres sont financés et accompagnés par l’Etat par ses mécanismes comme la DER et autres », a précisé le ministre.

Pour le ministre, le problème du chômage est un problème structurel lié à la mauvaise formation qui ne répondait pas au besoin du marché, c’est pourquoi, explique-t-il, « l’initiative du gouvernement mettant accessible la formation professionnelle répondant au besoin du marché sénégalais, résout d’une manière importante et global à ce problème.