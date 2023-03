Darou Mousty: Un accident de véhicule fait 1 mort

Un véhicule transportant de pèlerins qui rentraient du Magal de Darou Mousty a fait un accident. Le chauffeur qui conduisait à grande vitesse, aurait perdu le contrôle de sa voiture qui s’est renversée.

L’ accident qui s’est produit ce matin sur la route de Darou Mouhty a causé la mort d’une personne et blessé cinq autres. Après cet événement tragique, le chauffeur du véhicule s’est enfui et il est actuellement recherché par les gendarmes de la brigade spéciale de Touba. Les cinq blessés ont été pris en charge par les pompiers de la ville sainte et transportés à l’hôpital.