Aquaterra : Le feu couve entre des employés et le Directeur général

Depuis la tragique disparition de l’ancien Directeur Général, Mamadou Yattasaye, les employés d’Aquaterra disent traverser une période de turbulences sans précédent. Et pour cause, la nomination d’un nouveau Directeur Général, en poste depuis seulement trois mois, a provoqué une onde de choc au sein de l’entreprise, marquée par des décisions controversées qui ont sérieusement affecté le moral et les conditions de travail des employés.

Selon les employés , le nouveau Directeur Général a pris des mesures drastiques dès son arrivée. Parmi celles-ci, la destruction des archives de l’entreprise et l’annulation des contrats mis en place par le regretté Mamadou Yattasaye pour lutter contre le chômage. “Ces contrats avaient permis à de nombreux travailleurs, qu’ils soient ingénieurs ou chauffeurs, de bénéficier d’un emploi stable. Cependant, des employés qualifiés ont été brusquement remplacés par des individus n’ayant aucune expérience dans leurs domaines respectifs, créant ainsi un climat d’incertitude et de frustration”, déclare l’un d’entre eux.

Une autre plainte majeure soulevée par les employés concerne le “favoritisme ethnique” pratiqué par le nouveau DG. Les fondeurs l’accusent de privilégier systématiquement les “personnes de son ethnie, distribuant des salaires inférieurs à certains et ne payant pas du tout d’autres”. Cette gestion jugée discriminatoire et inéquitable a poussé les employés à solliciter l’intervention de l’inspection du travail.

Ces derniers informent que beaucoup de leurs collègues, notamment des pères de famille, vivent “dans la crainte constante de perdre leur emploi”. “Cela met en péril notre principale source de revenu. Face à cette situation désespérée, nous lançons un appel à l’aide pour sauver notre gagne-pain. D’ailleurs nous réclamons la démission immédiate du nouveau Directeur Général.Il cherche à ruiner l’entreprise et met en danger notre avenir”, indique notre interlocuteur

Ils exhortent les autorités compétentes à “intervenir rapidement pour enquêter et protéger les droits des travailleurs d’Aquaterra”. Ils espèrent qu’une telle intervention permettra de rétablir la justice et l’équité au sein de l’entreprise afin d’assurer un environnement de travail respectueux et équitable pour tous.