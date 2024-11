Clédor Sène prend le contrepied du Professeur Maurice Soudiekh Dione et du journaliste Daouda Mine, qui estiment qu’Ousmane Sonko devrait occuper le poste de président de l’Assemblée nationale.

Selon lui, bien que ce poste soit important en tant que deuxième personnalité de l’État, il reste honorifique. Le président de l’Assemblée nationale a principalement pour rôle de présider les sessions et d’assurer l’ordre au sein de l’hémicycle, mais cela n’a pas une grande importance par rapport au poste de Chef du gouvernement, affirme-t-il.

Clédor Sène poursuit en soulignant même qu’un président d’un groupe parlementaire a un rôle plus actif et plus efficace que celui du président de l’Assemblée.

Pour lui, Ousmane Sonko devrait plutôt désigner un président de l’Assemblée nationale et un président de groupe parlementaire, tout en conservant son rôle de Premier ministre et en dirigeant le gouvernement, notamment le ministère de l’Intérieur et le commandement territorial. À ses yeux, le poste de président de l’Assemblée nationale, plus honorifique, serait mieux adapté à une personne plus âgée, possédant une grande expérience et une sagesse acquise au fil des années. « Ousmane Sonko président de l’Assemblée nationale, ce serait du gâchis », a-t-il conclu.