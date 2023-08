Actuellement interné à l’hôpital Principal de Dakar depuis quelques jours, le Maire de la ville de Ziguinchor, Ousmane SONKO, a un état de santé de plus en plus inquiétant.

L’annonce a été faite par le Secrétaire national à la communication de l’ex-Pastef El Malick NDIAYE dans un post paru sur Facebook. « Le Président Ousmane SONKO est toujours hospitalisé avec un état de santé de plus en plus inquiétant comme d’autres otages politiques », a-t-il déclaré.

« Ils continuent leur grève de la faim et sont déterminés à continuer la résistance jusqu’au bout. La lutte pour leur libération n’est plus une question politique mais une question de survie, de droits humains et de libertés fondamentales », ajoute Le Malick NDIAYE.

Faut-il rappeler que l’opposant Ousmane SONKO a entamé une grève de la faim depuis deux semaines. Ceci faisant suite à la décision du Doyen des juges, Maham DIALLO, qui l’a placé sous mandat de dépôt. Conduit à la prison de Sebikotane, Ousmane SONKO a entamé ainsi une diète. Aujourd’hui, il est hospitalisé à l’hôpital Principal de Dakar.