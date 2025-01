Ousmane Sonko en Mauritanie : Coopération énergétique au cœur des discussions

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko sera en Mauritanie pour une visite officielle de trois jours placée sous le signe du travail et de l’amitié. Cette rencontre stratégique intervient dans un contexte décisif, marqué par l’annonce récente du début de la production de gaz dans le cadre de la première phase du champ transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé entre les deux pays.

Au programme des discussions : la deuxième phase de développement de ce méga-projet gazier, actuellement en négociation avec les principaux partenaires, BP et Kosmos Energy. Les deux parties visent à surmonter les défis techniques et financiers restants pour lancer rapidement cette phase cruciale, qui devrait tripler la capacité de production annuelle du champ. Une réussite qui permettrait de passer des 2,3 millions de tonnes actuelles à 10 millions de tonnes par an, consolidant ainsi la position de la Mauritanie et du Sénégal comme acteurs clés sur l’échiquier énergétique mondial. Cette visite revêt une importance stratégique, non seulement pour l’avenir du projet GTA, mais aussi pour renforcer les liens économiques et diplomatiques entre les deux nations. Elle illustre également la volonté commune de maximiser les retombées économiques et sociales de cette ressource naturelle, tout en veillant à une gestion responsable et durable. Au-delà des enjeux énergétiques, cette coopération marque une nouvelle ère de partenariat entre la Mauritanie et le Sénégal, promettant des perspectives économiques majeures pour les deux pays et toute la sous-région ouest-africaine. Une rencontre qui, sans aucun doute, sera suivie de près par les observateurs économiques et politiques.