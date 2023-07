Revoilà l’ancien homme fort de la place Washington. Après une très longue absence de scène politico-médiatique, Ousmane NGOM a repris la parole.

Dans un entretien qu’il a accordé à Dakaractu, l’ancien tout puissant ministre de l’intérieur sous WADE a livré sa lecture des points phares de l’actualité politique marquée par la décision du président Macky SALL de ne pas briguer un troisième mandat. Une décision qui a pris tout le monde de court et qu’il a saluée.

« J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt le message à la nation du Président Macky SALL dont la teneur et la portée ont surpris tout le monde. Aussi bien dans son camp que du côté de l’opposition. C’était un véritable tremblement de terre d’une amplitude tellurique de 8 au moins sur l’échelle de Richter qui en compte 9 », juge-t-il.

La Maestria avec laquelle le discours a été conduit, est, selon lui, « digne des plus grandes productions de Hollywood. Je crois que François Mitterrand, qu’on créditait d’une grande finesse et d’une grande intelligence politique, s’il revenait, aurait à apprendre chez Macky SALL».

Dressant le bilan des 12 ans de gouvernance de Macky SALL, Ousmane NGOM estime que « mêmes ses adversaires n’osent plus affirmer qu’il n’a pas de bilan mais ils disent qu’il est matériel et non immatériel ! C’est vraiment un manque d’arguments car le grand bilan immatériel de cette dernière décennie c’est la paix et la stabilité du Sénégal au moment où la plupart des pays qui nous entourent sont plongés dans des coups d’État avec des guerres civiles ou des régimes militaires. Au même moment le Sénégal, l’une des plus fortes croissances économiques de la sous-région, voit sa démocratie qui tient debout avec des élections régulières et pacifiques, les libertés fondamentales globalement respectées ».

Malheureusement, poursuit-il, « le Président Macky SALL a été desservi par deux facteurs limitants : son entourage et un nouveau type d’opposants ». « Un entourage qui a manqué de générosité, d’esprit d’ouverture pour mettre en exergue et valoriser les réalisations exceptionnelles du Président SALL. Beaucoup de ses proches étant surtout obnubilés par les positions de pouvoir et la course aux richesses. Un nouveau type d’opposition surfant sur le populisme et les frustrations des populations et manquant totalement de culture démocratique et même de culture tout court », analyse Ousmane NGOM.

Profil du remplaçant

Naturellement, en tant que politique, le fondateur du défunt Parti libéral sénégalais (PLS, un mouvement dissident du PDS qu’il avait créé en 1998), s’est intéressé au profil du futur successeur de Macky SALL à la tête de BBY. « Le profil qui va remplacer Macky SALL aura encore plus de défis à relever que lui. C’est pourquoi il sera difficile même au Président Sall, nonobstant ses qualités de leader et d’homme d’État exceptionnel de faire un choix opérant, vu les enjeux et les urgences », argue-t-il.

En revanche, ajoute Ousmane NGOM, « je crois à la concertation restreinte et croisée qui doit se poursuivre et qui peut conduire à des choix plus judicieux et mieux assumés collectivement au-delà des frontières de Benno et de la Majorité présidentielle ».