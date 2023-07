Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour FAYE, a lancé les travaux de 70 kilomètres de routes d’un coût de 319 millions de FCFA dans le département de Malem-Hodar, dans la région de Kaffrine (centre-ouest), dans le cadre du Projet d’amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA) et du Programme spécial de désenclavement.

“C’est à travers le programme spécial de désenclavement que le département de Malem-Hodar va bénéficier de 70 kilomètres de routes sur les 300 kilomètres de mise à niveau du réseau routier’’, a-t-il précisé.

Il a précisé que le lancement des travaux du PCZA et du programme spécial de désenclavement (PSD) vont concerner le bitumage de la route Malem Hodar -Delbi, Nationale 1 (Maleme Therigne) – Hamdalaye 2, Delbi-Darou Minam2. Toute cette zone économique va être désenclavée, a-t-il ajouté.

Il a souligné que “le projet d’amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA) a pour objectif d’améliorer la connectivité entre la production agricole et les marchés dans les zones à fort potentiel agricole’’.

Dans la zone centre, il va aussi permettra la réalisation des axes Mbirkilane-Mabo, Sinthiou Wanar-Touba Saloum, Mbirkilane-Djamal (48 Km), Kahone-Guinguinéo-Mboss-Gnibi (53 Km), Frontière Gambie-Maka Gouye-Sali-Koungheul-Touba Ali Mbinde (45 Km), Touba Aly Mbinde-Lour-Ribo Escale-Payar (54 Km).

Concernant la Zone Nord-Ouest, le projet permettra de réaliser les routes Ribo Escale-Dayane Kadioly (50 Km), Dayane-Kadioly-Vélingara Ferlo-Loumbel Lana-Carrefour national 3 (51 km), Tivaouane-Pambal-Darou Alpha (20 km), Mboro-Diogo (23 Km), Dahra-Mbeuleukhé et la bretelle de Yang-Yang (43 km), a précisé le ministre.

Le Programme spécial de désenclavement (PSD) est en parfaite cohérence avec la politique d’aménagement du territoire et contribuera à la relance économique post Covid et à la politique de création d’emplois du programme “Xëyu ndaw ni’’ dont les chantiers mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants, et vont générer plus de 50 000 emplois, a informé le ministre Mansour Faye.

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou SOW, le maire de Malem-Hodar, Babacar KA, et le président du conseil départemental, Cheikh Omar GAYE, se sont réjouis du lancement des travaux qui vont selon eux complètement désenclaver la zone, en particulier Malem.