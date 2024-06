Orkadiéré: Un conducteur de moto-jakarta tué et abandonné dans la brousse

L’arrondissement d’Orkadiéré, situé dans la région de Matam, a été, hier mercredi, le théâtre d’une scène d’horreur. Un conducteur de moto-jakarta a été tué et abandonné dans la brousse, entre la commune de Waoundé et le village de Padalale.

En quittant hier vers 12 h son domicile sis à Waoundé pour rallier le village de Padalale, le conducteur de moto-jakarta, M. Sy, ne savait pas qu’il ne verrait plus ses deux épouses et ses trois enfants. Et pour cause, l’homme âgé d’une trentaine d’années a été agressé sur sa moto, en brousse. Il a été tué avec un objet tranchant au niveau de la tête, selon des sources de Seneweb.

Informé de la tristesse nouvelle, son père s’en est ouvert aux éléments de la brigade territoriale de Waoundé vers 16 h 30. Ces derniers se sont aussitôt rendus sur les lieux du crime en compagnie du médecin-chef. Les gendarmes ont retrouvé M. Sy baignant dans une mare de sang, une plaie ouverte sur la tête qui a provoqué une forte hémorragie.

Après les constats d’usage, la dépouille a été déposée à la morgue pour autopsie. Une enquête a été ouverte.