Manif non autorisée : Le président du CCJ de Mbacké et Cie condamnés

La sentence est tombée dans l’affaire des six manifestants qui ont été déférés récemment par la police pour organisation et participation à une manifestation interdite.



Ayant bénéficié de la liberté provisoire, le président du Conseil communal de la jeunesse (CCJ) de Mbacké, Serigne May Seck, le conseiller municipal Ibrahima Diop, Aliou Sow, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw et Mor Cissé ont comparu, ce jeudi, devant la barre du tribunal d’instance de Mbacké.

Dans le réquisitoire, le procureur S. O. Diallo a requis contre eux une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 F CFA pour chaque prévenu.

Lors du délibéré, Serigne May Seck et Cie ont été reconnus coupables des faits susnommés et condamnés à six mois de prison assortis de sursis. Mais le tribunal n’a pas prononcé l’amende sollicitée par le parquet.