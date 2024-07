Me Aly Fall est le nouveau Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. D’après Les Échos, qui donne l’information, il a été élu ce jeudi, obtenant 175 voix contre 78 pour Papa Samba Bitèye.

L’entrant succède à Me Mamadou Seck.

Le choix des candidats avait fait l’objet d’une plainte. Pour rappel, Me Mbaye Guèye, écarté de la course pour la succession de Me Mamadou Seck, avait porté plainte pour s’opposer à ce qu’il assimile à un complot après que l’Ordre a retenu les candidatures de Mes Samba Bitèye et Aly Fall.

L’ancien Bâtonnier avait ainsi saisi la chambre mixte paritaire de la Cour d’appel. Le requérant n’a pas eu gain de cause. Sa demande a été rejetée.