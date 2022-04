Opérations de déminage en Casamance : Le CNAMS annonce la reprise des activités fin avril

1 million six cent mille mètres carrés de surface restent à dépolluer en Casamance. L’annonce est du Directeur du Centre National d’Action Anti-mines au Sénégal (CNAMS) Barham Thiam, sur Zig FM (radio locale privée à Ziguinchor). Ce dernier, annonce pour bientôt, la reprise des activités de déminage humanitaire en Casamance, avant la fin du mois d’avril.

La pose des mines en Casamance a fait au moins 872 victimes, selon Barham Thiam. Le dernier accident noté remonte au 22 octobre 2021 à Kandiadiou, localité de la région de Sédhiou, a rappelé le Directeur du CNAMS. « Depuis lors nous n’avons pas été saisis par rapport à un accident ou incident dû au mines ou à une mine », confie-t-il. « Ce qui porte le nombre de victimes à 872 enregistrées. C’est un nombre assez important, mais… le travail se poursuit. Nous avons une mission d’éducation aux risques des mines et des engins explosifs. Il s’agit d’une mission transversale, qui nous permet au moins de tenir ces populations exposées, à être suffisamment informées, pour pouvoir faire face à ce péril-là que sont les engins explosifs ».

Par ailleurs, le Directeur du CNAMS a profité de cette occasion pour parler de la situation du déminage en Casamance. Le déminage humanitaire, qui va bientôt reprendre avec cette campagne des opérations de l’armée pour reprendre les bases des rebelles dans le Nord Sindian et dans le Djibidione. « Approximativement, il 1 million six cent mille mètres carrés de surface restent à dépolluer, environ. C’est l’estimatif aujourd’hui, parce que il y a des zones qui n’ont pas été faciles d’accès, qui sont donc difficiles à délimitées. A cette difficulté s’ajoutent aussi, d’autres découvertes qu’on a faites, notamment à la région Est du département de Ziguinchor, ce qui fait aujourd’hui que l’estimatif est fixé à 1 million six cent mille m2 qui restent à être précisés, parce que les contours doivent être trouvés et les surfaces définies avec précision ».

D’ailleurs les opérations de déminage humanitaire vont reprendre, annonce le Directeur du CNAMS. « Les populations en demandent, nous avons assez de surfaces encore accessibles à ce jour. Nous allons reprendre en milieu du mois d’avril qui est en cours. Et, nous avons même enrichi notre dispositif », lâche Barham Thiam. Deux autres unités de déminage humanitaire sont acquises, pour enrichir le dispositif, fait savoir le Directeur le CNAMS. Une compagnie nationale qui vient d’être créée, et une compagnie britannique. Deux opérateurs qui vont venir en appoint, à l’opérateur qui est Handicap International.