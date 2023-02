Ousmane Sonko s’est exprimé jeudi dans un live sur sa page facebook. Le leader de l’opposant sénégalaise est revenu sur les événements qui ont marqué la journée à savoir le procès pour diffamation l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang et la casse de la vitre de son véhicule par les forces de l’ordre. Faisant allusion à sa populaire, il estime qu’on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras.

“On s’approche dangereusement à la ligne rouge. Celui qui observe et ne dit rien, doit savoir qu’il ne sera pas épargné. On ne peut pas arrêter la mer avec bras. Je vous promets qu’on ne vous décevra pas. Vous avez droit au même bonheur et au même espoir que tout le monde“, a-t-il déclaré en s’adressant au président Macky Sall.

Sonko a annoncé qu’il y a eu “deux (2) blessés par balles” lors de violentes manifestations ce jeudi à Bignona, dans sud du pays. Il soutient avoir appris que l’un a perdu son œil et l’autre a été atteint au niveau de ses parties intimes.

Après avoir quitté le tribunal de Dakar, le leader de Pastef et son convoi, escortés par une foule de jeunes, ont été stoppés par les forces de sécurité. Ousmane Sonko n’a pas, en effet, voulu suivre les consignes des forces de l’ordre qui voulaient que son convoi emprunte le tunnel de Soumbédioune. La tension est alors montée, poussant ces dernières à faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui accompagnait le leader de Pastef.

Les forces de l’ordre ont brisé les vitres de la voiture de Ousmane Sonko. Il a été extrait puis conduit dans un véhicule blindé pour le ramener chez lui en compagnie de son avocat, Me Ciré Clédor Ly.

Le procès pour « diffamation » l’opposant au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a été renvoyé au 16 mars prochain, à la demande du bâtonnier de l’ordre des avocats, selon le juge.

Les avocats de la défense qui avaient demandé le renvoi du procès s’étaient d’abord heurtés à l’opposition du juge, du procureur et de la partie civile. Il s’en était suivi une discussion houleuse entre avocats, obligeant le juge à suspendre la séance.

Ouvert le 2 février, le procès avait été renvoyé au 16 février à la demande des avocats de Ousmane Sonko, lequel ne s’était pas présenté à l’audience au motif qu’il n’avait pas reçu de convocation, selon ses conseils.

Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, reproche à Ousmane Sonko d’avoir déclaré qu’il avait été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’Etat) pour sa gestion d’un fonds de 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Niang qui conteste l’existence de ce rapport, a décidé de porter plainte pour ‘’diffamation’’ contre Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor.