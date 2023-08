OM : Ismaïla Sarr se fixe des objectifs pour la nouvelle saison...

Présente à Phocéenne depuis maintenant plusieurs semaines, Ismaïla Sarr a fait ses premiers pas devant la presse ce vendredi. Au cours du match face-à-face, le deuxième naturel de Sadio Mané dans la sélection, a révélé ses motivations et ses buts au sein du club phocéen.

Ces conversations ont été très courtes avec le président et l’entraîneur. Ils m’ont présenté leurs plans et j’ai rapidement accepté. Je les remercie de m’avoir emmené à Marseille. Notre groupe est bon, j’aime ça.Dès les premiers entraînements, je me suis senti bien et rassuré. Pour mon premier match au Vélodrome, devant les fans, j’ai pensé ‘wow, what is this atmosphere’. J’aime bien cette ambiance. Cela me donne envie de fuir, de tout donner », explique Ismaïla Sarr.

Toujours sur la bonne voie révèle Izo »Ce n’était pas simple pour moi et même pour l’équipe (Watford). On est descendus, on est remontés et on est descendus encore. De ma part, Je n’ai pas été très utile à Watford dans ce domaine. Je voudrais faire à l’OM tout ce que je ne pouvais pas faire à Watford pour continuer à aller de l’avant. On a eu un mauvais début pour le championnat. On était en galère. Je leur souhaite de remporter un Premier League cette saison.J’y ai beaucoup appris, tant à Watford qu’en Angleterre. J’ai appris que vous devez travailler beaucoup sur les duels, sur les abandons défensifs. J’ai appris à jouer avec Watford. », il continue juste avant de dévoiler les raisons qui l’ont incité à s’inscrire à l’OM.