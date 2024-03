OM – Le beau message de Pape Gueye à Jean-Louis Gasset : « Je tiens à le remercier » !

L’Olympique de Marseille a le vent en poupe et ses joueurs aussi. Pape Gueye semble retrouver la lumière en club avec l’arrivée du nouvel entraineur qu’il a remercié.

Brillant à la CAN, Pape Gueye est sans doute heureux de pouvoir continuer la même cadence en équipe nationale. Il l’a fait savoir lors de sa première titularisation de la saison en Ligue et dans la foulée, une belle victoire de l’OM face à Clermont (5-1).

« J’étais focalisé sur ce que je faisais. D’abord, je suis sorti blesser de la CAN, puis je suis revenu au club, il y a eu ce moment où j’ai été écarté du club. Mais j’ai continué à travailler et le coach a fait appel à moi. Je vais continuer à travailler. Évidemment, je suis très heureux, en plus on gagne ce match. Si on n’avait pas gagné, j’aurais été moins content. J’ai fait 60 minutes ce (samedi) soir. Au fil des matchs, je vais me sentir de mieux en mieux » a déclaré le joueur aux journalistes rapporte coeurmarseillais.

Pour la première fois de cette saison, Pape Gueye obtenait un temps de jeu aussi conséquent. Il en a profité pour remercier le nouveau coach des Phocéens qui a pris « des décisions fortes » selon lui. « Quand on est un joueur de foot, on n’attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. Il est arrivé dans une position pas facile pour lui, et il a su prendre des décisions fortes. Désormais, pourvu qu’on gagne les matchs, je vais continuer à travailler personnellement, mais le plus important, c’est le collectif ».