(TAS) Persiste sur sa position de ne pas soutenir ce projet de loi

La loi d’amnistie visant les faits commis entre février 2012 et février 2024 n’est pas du goût de certains opposants. C’est d’ailleurs le cas de Thierno Alassane Sall qui, dans une note parvenue à Seneweb, l’assimile à « une tentative d’occulter la vérité pour le bénéfice de quelques-uns ».

Le candidat à la présidentielle se demande : « Qui est derrière cette loi ?À qui profite-t-elle vraiment ? »

Selon le président du parti République des valeurs, « les victimes, leurs familles et tous les sénégalais méritent que la lumière soit faite. « La vérité doit précéder le pardon. C’est une seconde mort, un second crime que d’octroyer l’impunité sans la vérité et la réponse aux questions qui obsèdent les victimes, leurs proches et tout Sénégalais normal », a fait savoir l’ancien ministre des Energies.

Il rappelle, pour le regretter, qu’il y a eu, ces trois dernières années, des pertes en vies humaines et des biens publics et privés ont été également saccagés par des « forces présentées comme occultes par des représentants de l’Etat, contredits ensuite par les médias ».

Ainsi, le député persiste sur sa position de ne pas soutenir ce projet de loi qui, d’après lui, « porte une atteinte grave à la mémoire des victimes des manifestations et aux familles en quête de vérité ».