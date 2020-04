Non-respect du port de masque : 15 individus interpellés à Touba

L’arrêté du ministre de l’intérieur exigeant le port obligatoire de masque a fait ses premières victimes à Touba.

Selon Source A dans sa livraison de ce mercredi, les limiers du commissariat de Ndamatou ont mis aux arrêts 15 déviants.

Il s’agit de 7 individus et 8 chauffeurs de bus tata. Ces derniers ont passé presque la journée du mardi dernier dans les locaux dudit commissariat. D’après le journal, les chauffeurs transportaient des passagers qui n’avaient pas porté des masques.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé dimanche l’instauration du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, les commerces et les transports, sous peine de sanctions. Avant même cette mesure, cette précaution avait commencé à se répandre à Dakar et dans d’autres villes du pays.

Pour rappel, 442 personnes ont été testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 253 guéries, 6 décès, 1 évacué et 182 cas sous traitement, a annoncé mercredi 22 avril, le ministère de la Santé et de l’action sociale. Les cas communautaires, plus d’une trentaine recensée à travers le pays, posent un autre débat quant au combat contre cette pandémie. Ce mercredi 22 avril, les 4 cas communautaires détectés sont tous issus de la ville de Touba.