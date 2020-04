Malicounda : La gendarmerie de Nianing accusée d’avoir tué un jeune

Les populations de Bourel, localité située dans la commune de Malicounda (Mbour) accusent la gendarmerie de Nianing d’avoir poursuivi et de tuer un jeune, ce mardi. Elles réclament justice. Une enquête a été ouverte.

Le témoignage est du président de l’Association des jeunes de Bourel. «Il (Ndlr : victime) a quitté entre Nianing et la station. Ils (Ndlr : gendarmerie) l’ont poursuivi. Il était avec des jeunes. Ils l’ont pourchassé et l’ont écrasé avec leur voiture », a déclaré Ousmane Sow.

Les jeunes de Bourel déplorent l’acte ayant entraîné la mort d’un des leurs. « C’est un acte qui nous touche au fond du cœur. On a perdu notre frère, on a perdu notre fils », a ajouté M. Sow. Ces jeunes veulent que justice soit faite.

Saisie par nos confrères, la gendarmerie dit l’apprendre de la Rfm. Elle assure de se renseigner et promet de communiquer si l’information est vérifiée.