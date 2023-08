Nécrologie: Mame Anna Guèye, la mère de Me Khoureissy Ba n’est plus

Comme si le temps n’existait pas, elle a presque traversé tout un siècle et a été la témoin oculaire de la fugacité des choses mondaines et de la vanité des hommes dit puissants puisqu’ayant été la spectatrice de tous les soubresauts socio-politiques que le Sénégal a connus de Blaise Diagne à Macky Sall.

Subitement, alors que les siens s’attendaient à le voir vivre une nouvelle ère, le Ciel s’est souvenu que sur terre une dame se plaignait d’avoir été trop longtemps oubliée. Finalement, l’ordre est arrivé. C’est à l’orée de son centenaire que Mame Anna Guèye a été rappelée à Dieu. Son décès est survenu hier, en début d’après, midi à Dakar. Née en 1924, Mame Anna Guèye est la maman du généreux et engagé avocat, Me Cheikh Khoureissy Ba.

Elle est aussi la grand-mère de Khalifa Rappeur, l’écorché vif de la Médina toujours engagé aux côté des faibles. A en croire des informations obtenues auprès de sa famille, la levée du corps et la prière mortuaire de Mame Anna Guèye seront organisées cet après-midi à 14h30 à la mosquée de Sicap Baobab. Elles seront suivies par son enterrement au cimetière musulman de Yoff.

La rédaction de Kéwoulo présente ses sincères condoléance à toute la famille de Me Cheikh Khoureissy Ba et prie Allah d’accueillir «Mame Anna» en Ses plus hauts paradis.