Ndeye Saly Diop DIENG, Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants sur la protection d’urgence des enfants en situation de rue contre le Covid 19.

Je tiens à féliciter et encourager le Chef de l’Etat pour ces mesures fortes qui témoignent encore de son sens de responsabilité et de générosité vis-à-vis du peuple sénégalais et de ses couches les plus vulnérables.

Dans ce contexte, et conformément aux mesures indiquées par les autorités sanitaires,

je voudrais en appeler à une attention renforcée pour les enfants en général et, en particulier pour ceux en situation de rue ou privés de protection parentale, qui sont particulièrement exposés.

Les enfants en situation de rue encourent en effet, de par leur mobilité et leur exposition sociale, un risque élevé de contamination et, le cas échéant, deviendraient des vecteurs de propagation plus larges de la maladie au sein de la communauté.



C’est pour cette raison qu’en étroite collaboration avec les ministres sectoriels (en charge de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé), les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile œuvrant pour la protection des enfants, nous avons élaboré un projet de protection d’urgence des enfants en situation de rue, surtout dans le contexte du Covid.



A cet effet, les actions ci-après seront immédiatement mises en œuvre :- Organisation diligente du retour volontaire des enfants au sein de leurs familles d’origine avec un accompagnement des parents qui s’engageront pour faciliter leur réinsertion ;- Conduite des opérations de retrait des enfants en situation de rue en vue de retirer les enfants exposés au Covid 19 et leur placement dans les centres d’accueil pour enfants pour une meilleure prise en charge,

le temps de rechercher leurs familles d’origine et d’organiser leur retour ;Ces opérations seront cordonnées au niveau central par une Cellule de coordination, de veille et de suivi que je préside. Elles seront conduites, sans délai au niveau des CDPE – Comité Départementaux de Protection de l’Enfant- en étroite collaboration avec les autorités administratives en vue de consolider les orientations définies par le Chef de l’Etat.



J’en appelle à une mobilisation totale et à un accompagnement, notamment des élus territoriaux, des délégués de quartier, des badienou gox et des ndeyou daara dont le soutien est une condition incontournable de succès.

Le combat contre le Covid 19 rime avec zéro enfant dans la rue.