Mohamed Sissoko : « Sadio Mané a les caractéristiques que Zidane veut »

Arrivé à Liverpool en 2016, Sadio Mané a quasiment tout remporté avec les Reds. Vainqueur de la ligue des champions, de la super Coupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs, l’attaquant sénégalais est bien parti pour épingler la premier League à son tableau de chasse. Selon Stades, la saison prochaine, le lion pourrait bien être tenté par une nouvelle aventure. Autrement dit, le Real Madrid pourrait bien être le prochain point de chute du sénégalais.

Selon Mohamed Sissoko, ancien joueur des Reds, Mané a les caractéristiques pour évoluer au Real. Interrogé par Europa Calcio sur l’avenir de Mané et Salah, l’ex-international malien a indiqué que l’attaquant sénégalais s’entendrait mieux avec Zinedine Zidane que l’égyptien. « Non, je vois plus Sadio Mane, parce qu’il a les caractéristiques que Zidane veut, il l’apprécie beaucoup. Je pense que Sadio Mané ira au Real Madrid », a déclaré le joueur passé par Valence.