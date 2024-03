National 1 Masculin – Bilan de la phase aller : L’AS Douanes et la JA solides leaders de leur groupe respectif

La phase aller du championnat masculin National 1 de basket a pris fin ce week-end, avec la septième journée. Leaders à mi-parcours, l’AS Douanes et la Jeanne d’Arc, respectivement dans les poules A et B, confirment leurs ambitions de conquérir le graal cette saison. Les Gabelous dominent la poule A

La phase aller du championnat masculin National 1 de basket a pris fin ce week-end, avec la septième journée. Leaders à mi-parcours, l’AS Douanes et la Jeanne d’Arc, respectivement dans les poules A et B, confirment leurs ambitions de conquérir le Graal cette saison.

Les Gabelous dominent la poule A

L’AS Douanes (14 points, + 40), championne en titre, a terminé de la meilleure manière la phase aller, après avoir dominé le vendredi dernier le SIBAC (60-55). Les protégés de Mamadou Gueye « Pabi » restent invincibles à la suite de la première partie de saison. L’ASC Ville de Dakar occupe la 2e place (13 points, + 99). L’équipe de la municipale compte six victoires et une défaite, qu’elle a subie contre les Douaniers. Les protégés de Libasse Faye ont battu à la dernière journée le promu GBA (64-45). Impressionnant durant cette première manche de saison, le promu Guediawaye Basket Academy est tout de même 3e (11 points, + 20), avec un bilan de quatre victoires et trois défaites. Malgré sa défaite, lors de l’ultime journée, contre Port (75-70), l’UGB est classée à la 4e position (11 points, -10). Le club estudiantin compte quatre victoires et trois revers. L’ASCC Bopp qui a bien terminé cette phase aller, après sa victoire convaincante à la 7e journée contre USO (56-53). Les Boppois sont 5e (10 points, -41), avec un bilan de trois victoires et quatre défaites. L’USCT Port, qui sort d’une défaite, pointe à la 6e position (9 points, -50). Les portuaires ne comptent que deux victoires pour cinq défaites. Le SIBAC qui a logiquement trébuché face à l’AS Douanes à la toute dernière journée de cette phase aller est classé à la 7e place (9 points, -26). Les Sicapois ne connaissent que deux succès et cinq revers. L’USO, la formation qui a le plus faible bilan, occupe logiquement la 8e et dernière position du classement (8 points, -27). Les Ouakamois comptent une seule victoire et six défaites, et devront se batailler dur durant la phase retour pour éviter les play-down.

La Jeanne d’Arc, leader de la poule B

La Jeanne d’Arc de Dakar, vice-champion en titre, consolide son fauteuil de leader malgré sa défaite de la dernière journée face à l’US Rail (64-58). Les Bleus et blancs, 1er (13 points, + 85), ont un bilan de six victoires et un revers. Le Dakar Université Club, qui a remporté son dernier match contre l’USPA (58-38), a presque le même bilan que la JA. En effet, les protégés de Parfait Adjivon sont 2e (13 points, + 120), avec un bilan de six victoires et un revers. Mermoz Basket Club qui a terminé la phase aller sur une bonne note, avec son succès contre Louga BC (75-71). MBC est classé 3e (12 points, + 2), avec un bilan de cinq victoires et deux défaites. 4e, l’US Rail, (11 points, + 9), seule équipe à faire tomber la JA, compte quatre victoires et trois revers. ASUC Sports 5e (9 points, -62), qui quand même a terminé sur une note positive, après avoir dominé l’ASFA (51-41). Les Sudistes étaient sur une série de quatre défaites de suite. Au total, ils sont à cinq revers et deux victoires. Louga BC, 6 (9 points, -56), a perdu sa dernière rencontre. Les Lougatois sont actuellement à deux victoires et cinq défaites. ASFA 8e (9 points, -47), qui est sur une série de trois défaites consécutives, traverse une saison compliquée. La formation des forces armées compte deux victoires et cinq revers. Et enfin, l’USPA, qui occupe logiquement la dernière position, 8e (8 points, -51), a perdu sa dernière sortie contre le DUC (58-38). Les Parcellois ont un bilan chaotique de six défaites et une victoire. Ces deux dernières équipes doivent montrer un autre visage plus convaincant, durant la phase retour, pour éviter de disputer les play-down (tournoi de descente en 2e division).