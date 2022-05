Naples : Luciano Spalletti menace encore de quitter le banc, si Koulibaly est vendu

Même si le président Aurelio Laurentiis n’est pas totalement opposé à un éventuel départ de Kalidou Koulibaly de Naples, le transfert du défenseur sénégalais pourrait être confronté à un autre obstacle.

En effet, le coach de club napolitain ne veut pas entendre parler de vente de son joueur.

Comme le mercato passé, Luciano Spalletti a menacé, vendredi dernier en conférence de presse, de prendre la porte si Koulibaly est vendu. ‘’Koulibaly, à mon avis, n’est pas à vendre, tout comme la saison dernière à laquelle j’ai menacé de prendre la porte s’il était vendu. Je recommence’’, avertit-il.

Malgré son âge relativement avancé (30 ans), le capitaine des Lions est une denrée rare sur le marché. ‘’C’est un joueur toujours prêt à donner un coup de main, sait où intervenir et comment élever le niveau. Il fait ce qu’il faut. Nous voulons avoir une autre saison importante. Donc, il ne peut pas être vendu. Les gens disent que vous pouvez avoir un joueur plus jeune, mais vous ne pouvez pas acheter un leader qui s’est développé ici pendant tant d’années, qui vit et respire la ville et redonne cette passion sur le terrain’’, pense-t-il.

‘’Kalidou n’est pas le même que les autres, pour de nombreuses raisons. Il a donc besoin d’une attention particulière. Ce sont toutes des choses dont nous discuterons au cours des prochains jours’’, conclut Spalletti.