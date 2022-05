Touba : La police met la main sur 57 personnes

L’insécurité est grandissante au Sénégal. Malgré les assurances des autorités qui préfèrent parler de sentiment d’insécurité, le constat est qu’il y a de plus en plus d’agresseurs, de vols et de meurtres. A Touba, les limiers ont effectué une opération de sécurisation dans la nuit du samedi au dimanche, rapporte “L’As”.

Les policiers ont interpellé 57 personnes, dont 55 pour vérification d’identité et deux pour détention et usage de chanvre indien. Ces derniers étaient en possession de 3 cornets de chanvre indien. Aussi, les limiers ont saisi 214 pièces de véhicules et immobilisé 34 véhicules et 9 motos.