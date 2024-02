N1 Féminin – J5 : La Ville de Dakar et la JA pour poursuivre leur bonne dynamique, SLBC et GBA pour ne pas se laisser distancer

Ce vendredi 01er Mars marque l’ouverture de la cinquième journée du National 1 féminin de Basket, avec une seule rencontre au programme qui opposera le Jaraaf à ISEG Sports. La Ville de Dakar et la Jeanne d’Arc croiseront respectivement Diamagueune et Cemt Ziguinchor, le samedi 02 et mercredi 06 mars 2024.

La Ville de Dakar championne en titre (1ere de la poule A), réalise un début de saison magnifique avec déjà quatre victoires en quatre journées, et visera rien d’autre qu’un cinquième succès en croisant Diamagueune BC (4e au classement), qui compte deux victoires et deux défaites. Son dauphin Saint-Louis Basket Club est dans l’obligation de gagner après son revers de la dernière journée contre Mbour BC (60-54, J4) pour ne pas être distancer par Ville de Dakar ou encore se faire rattraper par le DUC. Les Saint-Louisiennes joueront contre DUC (3e) un concurrent direct, ce dimanche 03 mars à Saint-Louis.

La Jeanne d’Arc de Dakar (1ere de la poule B), l’autre formation qui fait un sans-faute jusque-là se déplacera à Ziguinchor pour y affronter le Cemt (3e de la poule B), qui sort d’une défaite contre GBA (76-53, J4). Les sudistes avaient enchainé trois victoires avant d’être freiné par les Académiciennes, et ont remporté leurs deux matchs à domicile face à Jaraaf et Bopp.

Le promu GBA (2e de la poule B), très impressionnant en ce début de saison avec trois victoires et un revers voudra conserver sa deuxième place en croisant un adversaire qui sera certainement à sa portée à savoir l’ASCC Bopp.

Voici le programme de la 5e journée :

Jaraaf – ISEG Sports

Vendredi 01er Mars – 16H00 – Stadium Marius Ndiaye

Cemt Zig – Jeanne d’Arc

Samedi 02 Mars – 16H00 – Ziguinchor

SLBC – DUC

Dimanche 03 Mars – 16H30 – Saint-Louis

10H30 : Flying Star – UCAD SC

12H00 : DBALOC – US Rail

16H30 : ASFO – Mbour BC

Dimanche 03 Mars – Stadium Marius Ndiaye

15H00 : ASCC Bopp – GBA

18H00 : ASCVD – Diamagueune

Mercredi 06 Mars – Stadium Marius Ndiaye