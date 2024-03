Foot : 62 joueurs camerounais dont Nathan Douala suspendus pour fraude sur leur âge

Une récente annonce de la FECAFOOT a secoué le paysage du football au Cameroun. Selon plusieurs médias locaux relayés par la Fédération Camerounaise de Football, 62 joueurs évoluant dans le championnat du Cameroun ont été jugés inéligibles pour les Play-offs du championnat MTN Elite One en raison de double identité et de mensonges sur leur âge.

Parmi les joueurs touchés par cette décision se trouve Nathan Douala, dont le cas avait suscité des railleries et des interrogations antérieures. À seulement 17 ans, Douala avait été sélectionné pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, soulevant ainsi des doutes sur son âge réel.

Originaire du Victoria United, Nathan Douala avait attiré l’attention en raison de son physique, alimentant les suspicions sur sa date de naissance. Aujourd’hui, la FECAFOOT confirme ces soupçons, mettant en lumière l’étendue du problème dans le football camerounais.

Cette affaire dépasse la simple question d’âge et a des répercussions majeures sur les clubs concernés. Par exemple, le club de Nathan Douala a été durement touché, avec la suspension de 7 de ses joueurs. Cependant, c’est la formation de Yong Sport Academy qui subit le plus grand impact, avec la mise à l’écart temporaire de pas moins de 13 joueurs selon les décisions de la fédération.

Cette révélation choquante risque de laisser des cicatrices profondes dans le paysage du football camerounais. Présidée par la légende du football Samuel Eto’o, la FECAFOOT est déjà secouée par plusieurs polémiques ces derniers mois. Cette nouvelle affaire vient s’ajouter à une liste déjà trop longue, jetant ainsi une ombre sur la réputation du football national.

La FECAFOOT a pris des mesures strictes pour répondre à cette situation, mais les conséquences pourraient être durables. La confiance du public et des acteurs du football pourrait être ébranlée, nécessitant ainsi du temps et des efforts considérables pour restaurer l’intégrité et la crédibilité du sport au Cameroun.