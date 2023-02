Moustapha Ndiaye, un bénévole au secours des sinistrés de Turquie

Cet engagement n’est pas anodin. Moustapha considère la Turquie comme sa deuxième patrie. Il est arrivé dans le pays, il y a 10 ans, pour ses études supérieures. Aujourd’hui, il est diplômé de la Faculté des sciences islamiques de l’université ?ehir d’Istanbul. Guidé par son altruisme, il s’est activé en faveur des sinistrés dès qu’il a été informé des séismes survenus à Kahramanmaras. Cela sans aucune ostentation. « J’ai essayé d’aider autant que possible à distance, mais quand j’ai réalisé que je ne pouvais pas aider suffisamment depuis Istanbul, j’ai voulu venir sur le terrain et servir de guide, notamment pour les secouristes venant de pays étrangers. Je voulais aller sur le terrain parce que je connais différentes langues. Je suis bénévole AFAD et j’agis avec eux. J’essaie d’aider l’équipe de Malte », a-t-il expliqué à des confrères turcs.

En plus d’être volontaire auprès de l’AFAD (Direction de la gestion des catastrophes et des situations d’urgence) à Malatya, l’une des 10 provinces touchées par les séismes, précisent nos sources, Moustapha parle turc, anglais, arabe et français. Un atout qui aide les équipes étrangères qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage dans la ville. Pour l’heure, difficile de donner un bilan précis mais d’après l’afad, le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait 31.643 morts dans le sud de la Turquie. Le Sénégalais aura certainement à guider ses compatriotes qui ont répondu à l’appel de la Turquie. En effet, le Sénégal a répondu à la demande d’assistance internationale de la Turquie. Un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais a quitté Dakar pour la Turquie où il va participer aux opérations de secours dans ce pays.