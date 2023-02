National 1, quatrième journée: Ville de Dakar, Uso et Slbc mènent la marche

La lutte pour le titre de champion du national 1 masculin et féminin bat son plein et les clubs ne se lâchent pas pour la qualification aux Play-offs afin de prétendre au sacre.

Ainsi à l’issue de la quatrième journée qui a été bouclée, hier, Mermoz et l’Asc Ville de Dakar (Ascvd) dominent respectivement les poules A et B chez les hommes. Chez les dames, Ascvd et Diamaguene sont leaders.

Malgré sa défaite, samedi dernier face à Mbour Bc sur la marque de 64-69, Mermoz garde sa place de leader de la poule A masculine avec 7 points+32. Ville de Dakar de son côté a laminé Ucad par 86-66 pour garder le fauteuil du groupe B.

Championnes en titre, les filles de l’équipe de la municipalité de Dakar sont en train de montrer une nouvelle fois leur ambition pour cette saison. Elles ont dominé Derklé Basket loisir club par 60-43 pour imposer leur leadership dans la poule A. Le leader du groupe B, Diamaguène a battu Mbour Bc par 52-41.

Résultats 4eme journée

Masculin

Poule A

Asfa-Bopp : 45-62

Mezmoz-Louga :64-69

Ugb-Sibac : 51-42

As Douanes-Uso : 85-57

Poule B

Mermoz- Louga Bc 64–69

JA-Larry Diouf Bc : 77-62

US Rail-ASC Thiès: 64-74

Port-Duc: 56-72

Féminin

Poule A

Ascvd-Dbaloc: 60-43

Ucad-Fying Star : 56-67

JA-Jaraaf: 53-64

Poule B

Diamaguène-Mbour Bc: 52-41

Duc-Slbc: 74-35

Asfo-Bopp: 53-64