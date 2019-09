Moustapha Diakhaté à ses détracteurs « Apéristes » : « c’est vous qui avez changé, pas moi »

Ce jeudi, des média ont fait état de la nomination de Moustapha DIAKHATE au poste de ministre-conseiller du président de la République. Pour le principal concerné, « cette publicité » n’est pas une information.

Car, soutient-il, sur sa page Facebook, « cette nomination est aussi vieille que la réélection du président de la République ». Une façon pour l’ancien chef de Cabinet du président Macky SALL d’indiquer que ses prises de positions radicalement contre le régime, ce n’est guère pour avoir un poste.

La publicité sur mes fonctions de Ministre conseiller : ce n’est pas une information. Cette nomination est aussi vieille que la réélection du Président de la République. Ce retard de la publication est dû au fait qu’il ne fait pas partie de ma culture politique de faire la promotion médiatique des missions que le Président de la République me confie comme Président de Groupe parlementaire ou Ministre, Chef de Cabinet.

À mes compatriotes qui, sincèrement, m’ont félicité à la suite d’une information sur ma nomination, j’exprime ma gratitude. A celles et à ceux qui pensaient de bonne ou mauvaise foi que mes récentes prises de position étaient motivées par des rancœurs consécutives à des avantages et privilèges perdus, je leur dis que ces attitudes mesquines ne font pas partie de ma praxis politique.

Ma conception de l’engagement et du militantisme me recommande de ne point recourir à la stratégie de la pression ou du chantage pour accéder ou conserver un quelconque poste ou privilège. Je me suis toujours efforcé autant que possible d’éviter à ma conscience politique d’être prisonnière de prébendes. Aux militantes et militants de l’APR qui se réjouissaient, il n’y a guère longtemps, de mon opposition à la ligne du Pds de liquider Macky SALL , je leur rappelle que ce sont eux qui ont changé pas moi.

Seulement, passer de président du Groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar à chef de Cabinet du président de la République pour finir ministre-conseiller, ça peut aussi rendre plus lucide.