Moustapha Cissé Lô: « pourquoi j’ai rencontré le président Abdoulaye Wade »

Le député Moustapha Cissé Lô a rencontré hier mercredi, l’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade à son domicile à Fann. Les deux hommes ont discuté durant deux tours d’horloge avant de se prendre en photo.

Interrogé par la RFM, le parlementaire déclare que c’est sa propre initiative et pour le compte de la « décrispation du climat politique ».

« Je vois très mal qu’après les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade que les responsables de l’Apr et du Pds puissent continuer à se faire la sourde oreille. Les Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade se parlent et échangent sur des questions d’intérêt national. Il n’y a donc pas de raisons pour quelqu’un comme moi qui a toujours essayé de renouer le fil du dialogue, se mettre à l’écart », justifie le vice-président du Parlement.