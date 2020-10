Accusations contre Aymérou Gningue: Moustapha Cissé Lo condamné par le tribunal

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) Aymérou Gningue, a remporté son procès contre Moustapha Cissé Lo. Ce dernier a été reconnu coupable, par le tribunal, mardi, de complicité de délit de diffamation dans l’affaire l’opposant aux époux Gningue.

Le parlementaire, évincé de son fauteuil de premier vice-président de l’Assemblée nationale, écope de six (06) mois de prison avec sursis et d’une amende de 200.000 CFA. Le député Cissé Lo est également condamné à payer la somme de 5 millions CFA à titre de dommages et intérêts au président Aymérou Gningue.

Rappelons-le, ce dernier avait accusé Aymérou Gningue et son épouse d’avoir bénéficié illégalement de 40 tonnes de semences d’arachide de la part du ministère de l’Agriculture. Des accusations qui avaient mis le président Aymérou Gningue dans tous ses états. Aymérou Gningue avait décidé de laver son honneur et celui de son épouse par voie judiciaire.

PressAfrik