Moussa Niakhaté a refusé la France pour jouer avec le Sénégal

Moussa Niakhaté, qui compte onze sélections en équipe de France Espoirs, a décidé de porter le maillot du Sénégal à l’avenir. Le défenseur de Mayence a échangé à ce sujet avec Aliou Cissé, le sélectionneur des champions d’Afrique.

Sur RMC, Moussa Niakhaté avait annoncé en avril avoir fait son choix en sélection, sans révéler le nom du pays pour lequel il souhaitait jouer. Onze fois sélectionné en Espoirs, international français U19 et U20, le défenseur central de 26 ans a décidé de porter le maillot du Sénégal à l’avenir.

Il a échangé avec Aliou Cissé

Le joueur de Mayence a eu une discussion a ce sujet récemment avec Aliou Cissé, le sélectionneur des champions d’Afrique qui a confirmé en conférence de presse la volonté du natif de Roubaix. Moussa Niakhaté a pourtant été présélectionné, après une saison convaincante, par l’équipe de France pour les quatre prochains matchs de Ligue des nations en juin. De sources allemandes, le défenseur a souhaité faire passer le message la Fédération française de football, via son club, qu’il avait choisi de jouer pour le Sénégal désormais. Pas appelé par Aliou Cissé en juin en raison d’un rassemblement réduit, il espère l’être en septembre pour une double confrontation face à au Mozambique. “Je peux simplement dire que c’est le choix du cœur. C’est ce qui m’anime, c’est la façon dont je vois les choses. Ce serait hypocrite pour moi d’attendre et d’être opportuniste. J’ai choisi et je vais privilégier mon cœur”, avait-il expliqué à RMC.