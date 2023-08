Mort de deux manifestants de Ziguinchor, Antoine Félix Diome réagit

Deux morts ont été rapportées le lundi 31 juillet 2023, lors des violents affrontements dans la région de Ziguinchor, Après la décision du doyen des juges Maham Diallo de mettre Ousmane Sonko en état d’arrestation.

Devant cette situation, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome s’est donné un communiqué de presse pour demander le calme. « Le ministre de l’Intérieur a été informé de la découverte de deux (2) corps d’hommes morts le lundi 31 juillet 2023.pendant les manifestations de Ziguinchor, nous lisons dans une note publiée.

Au nom du Chef de l’Etat, Macky SALL, le Ministre de l’Intérieur adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées et aux proches des victimes, ajoute la note.

Le Ministre de l’Intérieur appelle le peuple au calme et à la sérénité et lui fait savoir que toutes les provisions sont prises pour maintenir la paix et la tranquillité dans le pays, a conclu les services d’Antoine Félix Diome.