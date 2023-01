Mort de Bassirou Mbaye : Le G7 et le G20 de Sédhiou valident le mot d’ordre de grève

” C’est un assassinat ignoble. C’est une barbarie inqualifiable ” selon le secrétaire général de l’Union démocratique des enseignants (Uden) de Sédhiou, structure syndicale membre du G7. Michel Manga ajoute qu’il s’agit d’un geste condamnable à dénoncer avec énergie. Pour Lamine Sané, secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes), tous les enseignants doivent condamner, réprimer et se mobiliser contre cette « ignominie » qui commence à dégénérer.

Et Barnabé Dieme du Syndicat autonome des enseignants du moyen seconde (Saems) membre du G7 d’achever son idée en soulignant que les enseignants sont victimes de toutes sortes d’agressions physiques et verbales. Pour se faire entendre, M. Diemé estime qu’une grève de 24 heures ne suffirait pas. Aussi, annonce-t-il d’autres actions plus soutenues pour amener l’État à appliquer strictement et rigoureusement la loi contre les agresseurs, tueurs et ennemis des enseignants.

Se prononçant sur la déclaration du président national des parents d’élèves et étudiants du Sénégal qui estime qu’il s’agit d’une affaire personnelle qui ne doit pas affecter le déroulement des cours, Barnabé dit que M. Fanné est dans son rôle. Toutefois, il précise que sa sortie peut être qualifiée de malheureuse puisqu’elle est inhumaine. « On a assassiné notre collègue, nous devons nous solidariser pour dire ‘plus jamais ça !’ », a-t-il martelé.