A Pikine Guinaw-Rails-Sud, au quartier Oumar Mbow, les langues peinent encore à s’accorder sur les contours du drame qui a endeuillé la famille Sall. Cet incident découlant d’une violente bataille rangée au sein de cette demeure a eu lieu le 25 mai 2018, en plein mois de Ramadan.

Ce jour, après la grande prière du vendredi (14heures), une bataille rangée éclate au domicile des Sall. L’incident oppose les familles des deux frères germains : Babacar et Doudou Sall. A l’origine de la brouille, une chambrette que Babacar Sall voulait construire dans la maison familiale. Un projet auquel s’est fermement opposé son grand frère, Doudou Sall. Il va s’en suivre une vive altercation, avant que les deux frères n’en viennent aux mains. Seulement, la bagarre va dégénérer. L’épouse et le fils de Babacar Sall vont se joindre au «ring».

Le trio va ainsi se liguer pour corriger Doudou Sall, un ancien soldat. Les trois vont administrer à D Sall des coups de briques et de pilons à la tête et au visage. Sérieusement atteint par les violences inouïes faites sur lui, Doudou Sall est, dans un premier temps sujet à un traumatisme crânien encéphalique. Malgré les efforts des blouses blanches, il trépassera une semaine après. Babacar Sall et Cie seront arrêtés. Au terme de l’enquête, B. Sall, jugé six mois après, en première instance, est renvoyé seul devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye qui

a enrôlé le dossier hier mercredi.

Devant cette juridiction de jugement, Babacar Sall a affiché un

masque des mauvais jours, exprimant une grande gène à partager la

barre avec les différentes parties au procès (les témoins, sa femme, l’épouse de son défunt frère, sa sœur…) Il avait du mal à croiser le regard des voisins et autres parents venus en masse assister à ce procès. Les débats d’audience ont permis de savoir que l’accusé, Babacar Sall, pêcheur de profession, vivait avec sa femme et enfants dans la concession familiale.

A un moment donné, il a décidé d’y bâtir une chambrette. Seulement, le projet se heurte au refus de son grand-frère, Doudou Sall, un ancien soldat qui a intégré le corps des sapeurs-pompiers. Ce dernier trouve que cette bâtisse rendrait la maison plus exiguë. Les deux frères auront une première engueulade, au cours de laquelle le grand-frère fera parler sa forte corpulence pour faire plier son cadet. Encouragé par son épouse, Babacar qui a acquis un chargement de sable et de ciment, entame la fabrique des briques.

Un fait qui va installer une vive tension chez les Sall, où le climat social est déjà pollué par un antagonisme profond que se vouent les épouses des deux frères. Un cocktail qui va exploser vendredi 25 mai 2018. Ce jour, Bintou Diop, épouse de l’accusé Babacar Sall et Maman Khasso Sall, fille de Doudou Sall, se crêpent le chignon. Alertée, la maman de la fille vient aux nouvelles et s’en prend à B. Diop. La bataille rangée va dégénérer avec l’entrée en lice des membres des familles des deux frères germains. Le voisinage intervient et retient Bintou Diop dans une maison voisine.

Doudou Sall, jusqu’ici calmé par son oncle maternel, entend son frère Babacar l’insulter à l’envi. Excédé par les insanités débitées par son frangin, il le charge. Physiquement plus fort, Doudou prend au collet Babacar et le maintien contre le mur. Ayant aperçu son mari en mauvaise posture, l’épouse de Babacar s’arme de morceaux de briques et assène un violent coup au visage de Doudou. Elle est imitée par son fils, Abdou Sall qui, armé d’un pilon, assène trois coups à la nuque de Doudou qui, mal-en-point, lâche prise. Libéré, Babacar en profite. Il s’arme d’une brique et tente d’achever son frère presque inconscient. Puis, il s’assied sur son ventre le roue de coups de poing. Alertée, la police intervient et embarque les acteurs de cet incident.

Conduits au commissariat de Guinaw Rail, Babacar et sa femme seront placés en garde à vue. Pendant ce temps, le blessé qui perdait beaucoup de sang, est acheminé à l’hôpital de Pikine, avant d’être évacué à l’hôpital Principal de Dakar. Le 2 juin 2018, il rend l’âme. Le certificat de genre de mort conclut à «une mort par traumatisme crânien encéphalique». Un procès fait de dénégations contre témoignages à charge Babacar Sall et sa femme sont ainsi inculpés pour coups et blessures ayant entraîné la mort et déférés au parquet. Au cours de l’instruction, Babacar décide d’endosser la responsabilité criminelle, pour mettre hors de cause son épouse et son fils.

Au juge, il révèle avoir donné les coups mortels. Une stratégie qui va marcher à la lettre, puisqu’il sera le seul à être renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal de Pikine où il a comparu hier mercredi. Cependant, à la barre hier, Babacar livre une toute autre version. Il affirme n’avoir donné aucun coup à son défunt frère. Dans la foulée, il soutient qu’il ignore si sa femme et son fils avaient asséné des coups au défunt. Il sera contredit par Djibo Keïta, la veuve de son frère. Mama Khasso Sall, fille du défunt, va dérouler le film de la mise à mort de son père. Sa tante maternelle, Aïssatou Keïta, va elle décrire les coups de briques et de pilon donnés par Bintou Diop, son fils Abdou Sall en compagnie de Babacar Sall.

Au cours de son réquisitoire, le parquet général a disqualifié les faits de meurtre, en coups et blessures ayant occasionné la mort, sous l’emprise de la colère. Il a en sus, requis 5 ans de réclusion criminelle, et une amende de 200 000 FCFA. La défense surfe sur ce réquisitoire inespéré du Procureur. Évoquant le doute qui doit profiter à son client, elle a sollicité l’acquittement. Babacar Sall est finalement condamné à 2 ans de prison, 100 000 FCFA d’amende et 20 millions de dommages et intérêts.

L’observateur