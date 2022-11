Après deux matches de fou entre le Cameroun et la Serbie (3-3) et la Corée du Sud et le Ghana (2-3), on retrouvait, ce lundi en fin d’après-midi deux formations victorieuses lors de la première journée de cette Coupe du Monde.

Le Brésil avait battu la Serbie (2-2) alors que la Suisse était venue à bout, difficilement, du Cameroun (1-0). Sans Neymar, blessé, le Brésil allait devoir montrer ce qu’il savait faire face à des Helvètes toujours difficiles à manier