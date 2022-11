Selon les informations exclusives de libération, Thierry Meunier, né le 10 décembre 1962 à Saint-Julien, a été discrètement cueilli par la division des investigations criminelles (dic) à Saly où il s’était installé avec sa nouvelle compagne v.C. Conduit à Dakar et placé en garde à vue après présentation de la notice rouge d’interpol, faisant suite à un mandat d’arrêt émis parla France pour «assassinat », Thierry Meunier sera sous écrou extraditionnel le temps d’être livré à son pays.

La seule explication figurant dans le dossier est que Thierry Meunier est visé pour un «assassinat datant de 2010 » en France. s’agit-il alors du même Thierry Meunier soupçonné du meurtre de son épouse mais jamais inquiété ? en effet, «enquêtes criminelles » y avait consacré une émission. L’affaire constitue toujours un mystère en France où elle était suivie de près par tous les médias. Le 9 octobre 2010, une agente immobilière âgée de 47 ans était retrouvée morte sur la plage de la Comtesse, à saint- Quay-Portrieux (Côtes-d’armor, France).

La disparition de Véronique Duchesne avait été signalée deux jours plus tôt et, à l’époque pour son mari Thierry Meunier, il ne faisait pas de doute que son épouse se serait suicidée en buvant des cachets, suite à des problèmes familiaux et professionnels.