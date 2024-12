Mère violée par son fils à Bambey : Les révélations de K. Sarr et les secrets de l'affaire qui...

La commune de Bambey est secouée, depuis lundi dernier, par un cas d’inceste. Le commissariat urbain de la ville a déféré ce mercredi le nommé K. Sarr pour viol répété sur sa mère biologique. Il a fait l’objet d’un retour de parquet, alors que le procureur va demander l’ouverture d’une information judiciaire.

Nos confrères du Seneweb nous en disent plus sur les éléments de l’enquête menée par la police de Bambey.

Tout a commencé lorsque la fille de K. Kane, établie en Gambie, est venue au Sénégal rendre visite à sa mère victime d’un AVC. C’est ainsi qu’un jour, elle a remarqué que sa mère gémissait souvent tard dans la nuit. Au début, la jeune dame pensait son AVC en était la cause de ses souffrances. Mais intriguée par les gémissements répétés de sa maman sexagénaire, elle a, une nuit, accouru dans la chambre. Là, elle a eu la surprise de sa vie, en surprenant son petit frère K. Sarr sur leur maman.

Écœurée par ce qu’elle a vu, elle a toutefois gardé son sang-froid et s’en est ouverte au chef du service du commissariat urbain de Bambey pour dénoncer son petit frère.

Ayant appris que le présumé violeur dormait dans sa chambre, les policiers ont effectué une descente inopinée au domicile sis au quartier Diamaguène où K. Sarr a été surpris.

Ce que K. Sarr a dit aux enquêteurs

Interrogé sur procès-verbal, l’homme âgé d’une trentaine d’années a fini par reconnaître les faits qui lui sont reprochés. K. Sarr a confié aux enquêteurs avoir couché avec sa mère une à deux reprises. Interpellé sur le motif de son acte, il a déclaré qu’il voulait satisfaire sa libido. Mais un témoin l’a enfoncé, en révélant aux policiers que la vieille dame gémissait souvent les nuits.

Il ressort du dossier que la victime ne pouvait pas dénoncer son fils, parce qu’elle a perdu l’usage de la parole et ne peut plus marcher à cause de son AVC, selon des sources de Seneweb. Raison pour laquelle K. Kane n’a pas été entendue par les enquêteurs.