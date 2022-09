Mbackiyou Faye annonce une plainte contre les résidents qui l’accuse…..

L’homme d’affaires Mbakiyou Faye a décidé de répondre à sa manière aux résidents de la Cité Touba Renaissance de Ouakam. En annonce une plainte contre ceux qui portent des accusations contre lui.

« J’ai mon droit, j’ai mes autorisations, mon permis de construire va être signé et je vais commencer mes travaux. Maintenant, si vous allez là-bas et que vous détruisiez mon bien, ça c’est un autre débat. Nous sommes dans un pays républicain et de droit, mon avocat a suivi toute la procédure judiciaire et ils ont été déboutés, sur toute la ligne », a déclaré l’homme d’affaires, hier, sur Rfm.

Il annonce une plainte devant le procureur pour diffamation. Il a conclu « Je vais les citer nommément, ils ne sont que 4 quatre petits bonshommes et une dame sur un quartier qui comprend plus de 500 concessions, dont la plupart de ces bénéficiaires ne sont pas en phase avec eux. Voilà la réalité de ce problème ».