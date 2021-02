Marche du 5 mars : Y’en a marre s’inspire du «Mouvement du 5 juin» du Mali pour combattre Macky

Les « Y en a marristes » annoncent une marche de grande envergure le 5 mars prochain. Aliou Sané et Cie veulent s’inspirer du « Mouvement du 5 juin » de l’imam malien Dicko qui réclamait la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, informe L’AS.

D’après Vox Populi, le mouvement Y en a marre vient d’engager ce qu’il appelle “le début de la lutte contre le régime Macky Sall”.

La procession des manifestants ira de la Place Washington (ministère de l’intérieur) à la Place Soweto (Assemblée nationale).

”Jamais l’État de Droit n’a été aussi fragilisé. Les piliers et les fondamentaux de notre démocratie sont à terre, piétinés par le régime de Macky Sall, déterminé à tailler les institutions sur mesure”, a martelé Aliou Sané.

Qui renseigne qu’ils ne peuvent plus laisser faire, laisser arrêter et emprisonner toutes voies et voix discordantes.