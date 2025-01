Mansour Faye sonne l’alarme : Un Sénégal en péril sous le régime de PASTEF

Le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, s’est distingué par une déclaration qui reflète son pessimisme quant à l’avenir du Sénégal sous le régime actuel. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien ministre sous Macky Sall a exprimé sa vive inquiétude pour l’avenir de la République sénégalaise. Il critique sévèrement la gestion du pays par le régime de PASTEF, qu’il accuse de manquer de professionnalisme et de compétence.

« J’ai peur, pas pour moi, mais pour mon pays », a-t-il affirmé. Selon Mansour Faye, le Sénégal, fruit de nombreux sacrifices, est aujourd’hui en péril sous la conduite de dirigeants « sortis de nulle part » et obsédés par leur quête de pouvoir. Il fustige une gouvernance qu’il considère déconnectée des réalités sociales et incapable de répondre aux aspirations légitimes des citoyens. Mansour Faye accuse directement Ousmane Sonko et son entourage de détourner l’attention des véritables enjeux nationaux en ciblant des personnalités de l’opposition politique. Il évoque un « rouleau compresseur » visant à neutraliser les figures de proue de l’Alliance pour la République (APR) et ses alliés. Parmi les personnalités déjà visées, il cite Hamat Suzanne Camara, Lat Diop, et Moustapha Diakhaté, tout en affirmant que Farba Ngom et d’autres opposants pourraient être les prochaines cibles. Ces individus ont pour point commun, selon lui, de s’être opposés fermement au régime de PASTEF tout en alertant le peuple sénégalais sur ce qu’ils considèrent comme des dérives inquiétantes. Mansour Faye dénonce une volonté supposée du régime d’augmenter le nombre de détenus dans les prisons nationales en y emprisonnant des citoyens innocents, dans le but de masquer les échecs de la gouvernance actuelle. Pour l’ancien ministre, l’actuel pouvoir incarne un échec manifeste. « C’est la première fois dans l’histoire qu’un régime décline avant même de s’être réellement installé », a-t-il déclaré. Selon lui, les dirigeants actuels s’enferment dans une logique de fuite en avant, négligeant les attentes pressantes des citoyens sénégalais. Il prédit un réveil inévitable et brutal du peuple, exaspéré par des promesses non tenues et des politiques qu’il juge inefficaces. Face à ce qu’il qualifie de dérives autoritaires, Mansour Faye appelle les Sénégalais à se mobiliser pour défendre les valeurs fondamentales de la République. Il accuse le pouvoir en place de manipulation et de division, tout en affirmant que ce dernier tente d’éliminer les voix dissidentes en s’attaquant à des figures politiques et sociales influentes. « Quelles qu’en soient les conséquences, nous ferons face et nous vaincrons, car la vérité finit toujours par triompher », a-t-il conclu avec fermeté. Cette déclaration met en lumière les tensions croissantes sur la scène politique sénégalaise. Dans un climat marqué par des accusations réciproques et une polarisation extrême, l’opposition semble de plus en plus critique envers le régime en place. Cette situation soulève des interrogations sur la capacité des acteurs politiques à instaurer un dialogue apaisé, condition essentielle pour préserver la stabilité et la cohésion sociale du Sénégal.