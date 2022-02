Manif non autorisée : 7 ASP radiés, leurs camarades se radicalisent et décrètent une grève illimitée

Radiation de Sept AspLes sanctions à l’encontre des Agents de sécurité et proximité commencent à tomber au niveau de la direction générale de l’agence d’assistance à la sécurité de proximité(ASP), après la manifestation non autorisée de ces derniers.

Selon les informations de Walf net, leur directeur général, Birame Faye, a sévit. En effet, 7 ASP ont été radiés de leur corps par le comité de discipline. Il s’agit Diamako Touré, porte-parole du jour lors des manifestations, à Dakar, mardi dernier, de Sékou Touré qui travaille à Nioro du rip, de Diarga Diao à Kolda, de Khady Bame à Mbour, Aziz Sow, à Mbour, Arona Dieng, à Mbour, et de Ndèye Rokhaya Diouf, à Mbour.

Joint au téléphone par nos confrères, la première citée était sous le choc. « Je ne peux pas parler pour le moment », réagit Diamako Touré. Malgré cette mesure prise par la direction générale, les ASP sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur lutte. Dans la foulée, ils ont décrété une grève illimitée pour exiger la réintégration immédiate et sans condition de leurs camarades.

«L’union des agents de sécurité de proximité du Sénégal rappelle à tous les assistants sans distinction qu’une grève illimitée est décrétée à partir de demain. Nous exigeons de la direction générale la réintégration le plus rapidement possible de nos collègues radiés. L’union des ASP du Sénégal invite ses camarades à une forte mobilisation, de solidarité et d’abstinence. Un pour tous et tous pour un », lit-on dans un communiqué rendu public.

En tout état de cause, ces ASP réclament une masse salariale adéquate.

Articles similaires