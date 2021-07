Agé de 30 ans, Saliou Faye est condamné pour des faits de viol sur mineure par le juge du tribunal de grande Instance de Dakar. Face au juge, le sieur Faye a reconnu qu’il a entretenu des relations sexuelles avec M. C., chez elle, devant ses frères et sœurs.

‘’Elle est ma petite amie et on vivait le parfait amour. Un jour, vers 10 h, je lui ai rendu visite et nous avons eu des rapports consentants devant ses frères et sœurs. Mais ces derniers ne nous ont pas dénoncés. Dès que nous avons fini de coucher, son père a sonné à la porte et elle m’a demandé de sortir en cachette », raconte-t-il, avant de reconnaître la paternité de l’enfant que porte la jeune fille.

Serigne Saliou Faye, gardien de profession, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour pédophilie et relaxé des chefs de détournement de mineure et de viol.