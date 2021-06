Il avait prévu se marier à la fin de la tournée économique du président Macky Sall. Mamadou Yoro Diallo, un des agents du groupe Leral, tué dans un accident de véhicule ne terminera pas son périple à l’intérieur du pays avec le chef de l’Etat.

Le destin a voulu que le voyage du natif de grand Yoff, quartier situé dans la périphérie de Ziguinchor, se limite à l’étape de Tambacounda, à l’est du Sénégal.

Courtois et rompu à la tâche, Yoro Diallo avait aussi le sens de la responsabilité et du travail bien fait. « On le privilégiait beaucoup parce qu’il aimait son travail et se donnait à fond. C’est la raison pour laquelle, à chaque fois qu’il y a une mission à l’intérieur du pays, on pensait à lui. Il prenait beaucoup de risques dans son travail », a témoigné dans L’Observateur une journaliste qui a partagé avec lui la rédaction de Leral TV.

D’ailleurs, Mamadou Yoro Diallo, rentrait d’un voyage à Ziguinchor, le 21 mai dernier avec Zahra Iyane Thiam, le ministre en charge de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire qui remettait des subventions aux Groupements d’intérêt économique de femmes de Casamance, avant de tomber sur la route de Kédougou, caméra entre les mains.