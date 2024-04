Carnet Rose – Mariage : Alkaly Ndour et Mathilde Diop unis dans le jeu et la vie

Ce jeudi, Alkaly Ndour, meneur de jeu à l’AS Douanes, et Aicha Mathilde Diop, joueuse des TG Neuss Tigers en D2 allemande, ont choisi de célébrer leur amour en s’unissant par les liens du mariage.

Dans la plus grande intimité, ces deux jeunes talents exceptionnels du basketball sénégalais ont décidé de sceller leur union. Alkaly Ndour, un pilier de l’équipe nationale masculine, et Aicha Mathilde Diop, qui se fait également remarquer au sein de la sélection féminine, ont décidé de cheminer ensemble sur le terrain de la vie. Toute l’équipe de Wiwsport leur souhaite une vie conjugale comblée de bonheur, de complicité et de succès sur et en dehors du terrain.