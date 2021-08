Mamadou Gassama, le migrant sauveteur, vit l’enfer en France

Trois ans après la promesse d’intégrer la Brigade des sapeurs-pompiers de France, Mamadou Gassama vit actuellement une vraie descente aux enfers en Hexagone.

En effet, le jeune Malien, qui avait sauvé un enfant d’une mort certaine, était devenu un héros. Ainsi, il a été reçu par le président français Emmanuel Macron, avant d’être naturalisé français. Il devait, selon les promesses à lui faites, intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Malheureusement pour lui, après 10 mois de stage, il a été viré. Selon Nathalie Yamb qui livre l’information, «la langue de Molière a toujours été un frein pour Mamadou Gassama. Il n’a non plus pas le niveau requis pour être un sapeur-pompier». Et pire, le jeune homme est actuellement malade et parvient difficilement à joindre les deux bouts.

«Trois ans plus tard, son chômage est quasi permanent et il fait de petits boulots pour s’en sortir», informe Nathalie Yamb.