Explosion en Afghanistan à proximité de l’aéroport de Kaboul

“Nous pouvons confirmer une explosion à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul. Pour le moment, il n’est pas certain qu’il y ait des victimes. Nous fournirons plus des détails supplémentaires lorsque nous le pourrons”, a tweeter John Kirby jeudi 26 août.

Plus tôt jeudi, plusieurs pays occidentaux avaient appelé leurs ressortissants à s’éloigner au plus vite de l’aéroport de Kaboul en raison de menaces “terroristes”. Des mises en gardes ont été émises notamment par les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Le départ d’Etat américain avait évoqué des “menaces sécuritaires”, alors que la diplomatie australienne avait parlé de “menace très élevée d’attentat terroriste”.