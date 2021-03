Malick GACKOU : « C’est une demi victoire. Nous allons nous battre jusqu’à la victoire finale »

Depuis l’inculpation et la mise en liberté sous contrôle judiciaire d’Ousmane SONKO, les réactions des politiques se multiplient. Malik GACKOU le leader du Grand Parti (GP) se réjouit de cette décision et montre sa détermination à poursuivre le combat jusqu’au blanchiment de son collègue.

« C’est une décision du peuple sénégalais que nous saluons. Nous félicitons le président Ousmane SONKO pour son courage et sa bravoure. Nous remercions la jeunesse sénégalaise pour son combat », a déclaré Malik GACKOU.

Le patron du GP estime que le combat va au-delà de la personne de SONKO et ne saurait s’estomper. « Le combat du peuple va continuer, afin que le Sénégal puisse être une terre irréversiblement ancrée dans la démocratie, la paix et pour le développement économique et social de la nation. Le peuple doit rester debout. Comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est une demi-victoire. Nous allons nous battre jusqu’à la victoire finale. C’est-à-dire la libération du peuple et que le peuple sénégalais puisse enfin obtenir tous ses droits, et les droits du peuple sénégalais sont inaliénables à l’expression des libertés démocratiques. C’est la raison pour laquelle nous nous battons et nous continuerons à nous battre jusqu’à la satisfaction du peuple sénégalais », indique l’ancien ministre des Sports.